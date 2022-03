Milieuorganisaties eisen vertrek TotalEnergies uit Rusland

Twee vooraanstaande milieuorganisaties, waaronder Greenpeace, zijn van plan juridische stappen te ondernemen in Frankrijk tegen TotalEnergies wegens mogelijke mensenrechtenschendingen. De organisaties willen daarmee de druk op het Franse olie- en gasconcern verder opvoeren om de zakelijke banden met Rusland volledig te verbreken vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

Greenpeace Frankrijk en Les Amis de la Terre (Vrienden van de Aarde) verklaarden in een aangetekende brief aan topman Patrick Pouyanné dat TotalEnergies moet voldoen aan een Franse wet uit 2017. Die wet verplicht multinationals om waakzaam te zijn voor schendingen van mensenrechten bij hun commerciële activiteiten in landen die door gewapende conflicten worden getroffen.

TotalEnergies en zijn bestuurders kunnen strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor elk strafbaar feit onder het Franse wetboek van strafrecht, met name medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, aldus de organisaties.

Reserves

In de brief roepen de milieubewegingen TotalEnergies formeel op een einde te maken aan alle activiteiten op de Russische olie- en gasmarkt en alle zakelijke relaties die kunnen bijdragen aan het plegen van ernstige schendingen van de mensenrechten, te beëindigen. TotalEnergies wilde geen commentaar geven op de brief.

Rusland vertegenwoordigde in 2020 bijna een kwart van de bewezen reserves van TotalEnergies en 17 procent van zijn gecombineerde olie- en gasproductie. Het bedrijf heeft de Russische agressie veroordeeld, maar heeft niet het voorbeeld gevolgd van de Britse concurrenten BP en Shell die zich volledig terugtrekken uit Rusland. Het Franse bedrijf verklaarde wel niet langer geld te steken in nieuwe energieprojecten in Rusland.

Novatek

TotalEnergies bezit ongeveer een vijfde van de Russische gasproducent Novatek, waarvan sommige bestuurders en aandeelhouders naar verluidt dicht bij het Kremlin staan en het doelwit zijn van westerse sancties. Ook bezitten de Fransen, rechtstreeks of via Novatek, grote belangen in Russische projecten op het gebied van vloeibaar gemaakt aardgas.

Volgens advocaat Clara Gonzales van Greenpeace Frankrijk dient TotalEnergies zijn plannen binnen drie maanden te hebben bijgewerkt, anders zullen juridische stappen worden ondernomen tegen het concern, waarbij ook strafrechtelijke procedures worden overwogen.