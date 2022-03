SCP wil dat kabinet overhevelen taken naar gemeenten heroverweegt

Het kabinet moet opnieuw gaan nadenken over de overheveling van taken naar de gemeenten, die in 2015 is ingevoerd. Dat vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het onderzoeksinstituut ziet dat het kabinet-Rutte IV net als zijn voorgangers een ‘groot beroep doet op zelf- en samenredzaamheid van burgers in het sociaal domein’, maar dat dit lang niet altijd goed werkt.