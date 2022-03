Beurzen Europa flink lager door zorgen oorlog Oekraïne

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met behoorlijke minnen geopend. De zorgen bij beleggers over de bloedige oorlog in Oekraïne staken weer de kop op nu onderhandelingen over een staakt-het-vuren nog geen concreet resultaat hebben opgeleverd. De olieprijzen gingen opnieuw omlaag. In Amsterdam was techinvesteerder Prosus weer een flinke verliezer door de aanhoudende uitverkoop in de Chinese techsector waarin het bedrijf grote belangen heeft.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de openingshandel een verlies van 1,5 procent op 664,55 punten. De MidKap daalde 1,4 procent tot 995,21 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs gingen tot 1,8 procent onderuit.

Rusland en Oekraïne gaan dinsdag online verder praten over het stoppen van het geweld. De Oekraïense regering hoopt dinsdag negen humanitaire corridors te openen. Het dodental na een Russische aanval op een Oekraïense televisietoren is opgelopen naar negentien, meldde de regionale gouverneur.

Olieprijzen

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde bijna 6 procent tot 97,20 dollar. Daarmee kwam de prijs voor het eerst sinds begin deze maand weer onder de 100 dollar. Brentolie werd 5,7 procent goedkoper op 100,80 dollar per vat. De olieprijzen staan onder druk door de sterk stijgende coronabesmettingen en lockdowns in China, waardoor de olievraag in het land geraakt kan worden.

Prosus was de grootste daler in de AEX, met een min van bijna 10 procent. Maandag kelderde het aandeel al meer dan 10 procent. Op de beurzen in China gingen de techfondsen zoals Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, dinsdag weer hard omlaag, mede door zorgen over een strengere aanpak van de techsector door de Chinese overheid.

ForFarmers

ForFarmers zakte 1,8 procent. Het veevoerbedrijf maakte bekend zijn aandeleninkoopprogramma tijdelijk op te schorten vanwege de sterk stijgende prijzen van grondstoffen en energie door de oorlog in Oekraïne. De maker van roestvrij staal Aperam verloor 4 procent, na een adviesverlaging door Exane BNP Paribas.

In Stockholm leverde de Zweedse kledingketen H&M 3 procent in, ondanks een flink hogere omzet in de afgelopen periode. In Brussel won het Belgische chemieconcern Solvay 2,6 procent, na de aankondiging zichzelf in twee aparte beursgenoteerde bedrijven op te gaan splitsen.

De euro noteerde 1,0996 dollar, tegen 1,0981 dollar bij het slot van de Europese beurshandel op maandag.