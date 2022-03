Opkomst licht hoger op ochtend tweede verkiezingsdag

Om 09.00 uur had in Rotterdam 2,1 procent zijn stem uitgebracht, in Den Haag 3,5 procent en in Utrecht 2,7 procent. Dat is inclusief de opkomst van maandag. Amsterdam geeft het eerste opkomstcijfer van dinsdag pas rond 13.00 uur. De meeste stembureaus zijn om 07.30 uur opengegaan.

De grootste opkomst wordt woensdag verwacht, op de 'echte' verkiezingsdag. Dan zijn ook veel meer stembureaus open.