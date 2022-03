Rusland: hele provincie Cherson in Russische handen

De hele Oekraïense provincie Cherson is in Russische handen, meldt het Russische ministerie van Defensie. Volgens generaal Igor Konasjenkov is dat te danken ‘aan een speciale operatie’. De havenstad en provinciehoofdstad Cherson was 2 maart al in Russische handen gevallen.

De zuidelijke provincie, die aan het schiereiland de Krim grenst, telt naar schatting één miljoen inwoners. De westgrens van de provincie ligt ongeveer 100 kilometer van de belangrijkste Oekraïense haven Odessa.