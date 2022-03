Lagere opening beurzen Europa verwacht

De aandelenbeurzen in Europa gaan dinsdag waarschijnlijk lager openen. De zorgen over de oorlog in Oekraïne lijken weer op te spelen nu onderhandelingen over een staakt-het-vuren nog geen concreet resultaat hebben opgeleverd. De olieprijzen gingen opnieuw omlaag.

Rusland en Oekraïne gaan dinsdag online verder praten over een stopzetting van het geweld. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei maandagavond in zijn dagelijkse videoboodschap dat de onderhandelingen ‘best goed’ verlopen, maar voegde eraan toe ‘dat we het moeten aankijken’.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde meer dan 5 procent tot 97,51 dollar. Daarmee kwam de prijs voor het eerst sinds begin deze maand weer onder de 100 dollar. Brentolie werd 5,4 procent goedkoper op 101,16 dollar per vat. De olieprijzen staan onder druk door de sterk stijgende coronabesmettingen en lockdowns in China, waardoor de olievraag in het land geraakt kan worden.

ForFarmers

Bij de bedrijven op het Damrak kan veevoerproducent ForFarmers op aandacht rekenen. ForFarmers stopt voorlopig met het inkopen van eigen aandelen vanwege de ‘significant toegenomen onzekerheid rondom de grondstof- en gasprijzen’ als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het lopende inkoopprogramma ter waarde van maximaal 50 miljoen euro wordt tijdelijk opgeschort.

Apothekerstoeleverancier Fagron houdt een beleggersdag. Het bedrijf zei voor de komende jaren op verdere groei van de omzet op eigen kracht te mikken. Telecomconcern VEON, dat activiteiten heeft in Oekraïne en Rusland, meldde in een brief aan investeerders dat het bedrijf financieel sterk is en de huidige crisis kan doorstaan.

Prosus

Techinvesteerder Prosus kan opnieuw onder druk komen te staan door de verdere koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het bedrijf grote belangen heeft. Maandag kelderde Prosus ruim 10 procent. De aandelenkoers van producent van roestvrij staal Aperam, kan mogelijk in beweging komen door een adviesverlaging van Exane BNP Paribas.

De Amsterdamse AEX-index sloot maandag licht lager op 647,30 punten. De MidKap klom 1,8 procent tot 1009,31 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 2,3 procent. Op Wall Street waren overwegend verliezen te zien. De Federal Reserve begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. De Amerikaanse centrale bank gaat de rente naar alle waarschijnlijkheid verhogen vanwege de hoge inflatie.

De euro noteerde 1,0971 dollar, tegen 1,0981 dollar bij het slot van de Europese beurshandel op maandag.