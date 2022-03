Britse organisatie kondigt klimaatzaak tegen Shell aan

Shell kan een nieuwe klimaatrechtszaak tegemoet zien, ditmaal in het Verenigd Koninkrijk. De Britse milieuorganisatie ClientEarth stelt de bestuursleden van het olie- en gasbedrijf persoonlijk verantwoordelijk voor ‘mismanagement’. Ze zouden zich tot nog toe onvoldoende inspannen om het klimaatbeleid van de multinational in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.

In het akkoord van eind 2015 staat dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 2 graden en bij voorkeur 1,5 graad. Shell doet daar volgens ClientEarth nog lang niet genoeg voor. De organisatie heeft het bedrijf een brief gestuurd met haar eisen. Dat is de eerste formele stap in een juridische procedure. Als de eisen niet worden ingewilligd, volgt een gang naar de rechter.

De advocaat van ClientEarth, Paul Benson, noemt het klimaatbeleid van Shell in een verklaring ‘fundamenteel gebrekkig’.