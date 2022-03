China verkoopt Amerikaans gas door aan Europa

China heeft een aantal Amerikaanse transporten van vloeibaar gemaakt aardas (lng) doorverkocht aan Europa. Financieel persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat het gaat om zeker drie tankers vol gas, voor leveringen in de zomer. China is zelf de grootste inkoper van lng maar door de hoge prijzen verschuiven de handelsstromen.

De Europese gasprijs steeg vorige week nog naar een recordhoogte door de oorlog in Oekraïne en de vrees voor verstoringen van de Russische gasleveringen aan Europa. Inmiddels is de prijs weer wat gezakt en maandag daalde de prijs verder na berichten dat er verder wordt onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne over een staakt-het-vuren.

Europees gas is normaal gesproken goedkoper dan lng. Maar nu Europa af wil van Russisch gas, zal het de import van lng moeten gaan stimuleren. Ondertussen blijft het Russische staatsgasconcern Gazprom nog steeds gas transporteren naar Europa.