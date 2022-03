Miljoenen naar tegengaan drugssmokkel via Schiphol en havens

Het kabinet investeert dit jaar 13 miljoen euro in het voorkomen van drugssmokkel via de luchthaven Schiphol, via havens en via het internationale transport van bloemen. Het geld is afkomstig uit een potje van bijna een half miljard dat op Prinsjesdag opzij is gezet voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad.

Het hoogste bedrag (5,1 miljoen euro) is bestemd voor de haven van Rotterdam. Schiphol ontvangt 3,4 miljoen euro, de zeehavens in Zeeland en West-Brabant mogen onderling 2,5 miljoen euro verdelen voor hun plannen. In het Noordzeekanaalgebied wordt 1,5 miljoen geïnvesteerd en in de sierteeltsector 0,5 miljoen.

Het gaat om eenmalige investeringen in onder meer beter cameratoezicht en slimmere toegangscontroles, bijvoorbeeld met gebruik van een irisscan of stem- of gezichtsherkenning. Ook moeten werknemers in de transportbranche beter leren herkennen wanneer zij te maken hebben met criminelen die proberen hen te strikken voor ondermijnende activiteiten.

‘Drugscriminelen maken op grote schaal misbruik van onze open economie’, zegt justitieminister Dilan Yeşilgöz. ‘Dat wij zo goed bereikbaar zijn en handel drijven met de hele wereld, komt criminelen ook goed uit.’ Yeşilgöz werkt nog aan een bredere en meer structurele aanpak van dat probleem.