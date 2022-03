Man die tweet stuurde over galg voor De Jonge staat terecht

Bij de politierechter in Amsterdam staat dinsdagmiddag een 38-jarige man uit Heemskerk terecht vanwege een bedreigend Twitterbericht bij een foto van een galg, gericht aan toenmalig coronaminister Hugo de Jonge. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor bedreiging met de dood.

De galg was te zien tijdens een demonstratie tegen het coronabeleid op zondag 3 oktober in Amsterdam. Een van de betogers had deze bij zich. Het OM verdenkt de man uit Heemskerk ervan dat hij een foto van de galg heeft gemaakt, die hij vervolgens op Twitter heeft geplaatst met de tekst: ‘De galg hangt voor je klaar @minVWS Hugo! #QRankzinnig #3oktoberAmsterdam’.

Het account van de twitteraar werd al snel verwijderd, maar andere gebruikers legden het originele bericht vast. Het kon op veel verontwaardiging rekenen op het sociale medium. De Jonge deed aangifte tegen de man, die zich op 5 oktober meldde bij de Amsterdamse politie om een verklaring af te leggen.

Daarop volgde een onderzoek en de politie heeft hem op 4 november aangehouden. Na zijn verhoor kon de verdachte weer naar huis. De officier van justitie besloot na bestudering van het dossier de man uit Heemskerk te dagvaarden.