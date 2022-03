Stroomtoevoer naar oude kerncentrale Tsjernobyl hersteld

De stroomtoevoer naar de oude, in 1986 deels ontplofte, kerncentrale Tsjernobyl in Oekraïne is hersteld, zegt het internationaal atoomagentschap (IAEA). Maandagochtend vroeg zei de Oekraïense netbeheerder Ukrenergo dat de stroomtoevoer was beschadigd door Russische troepen.

De centrale moest daarom net als vorige week weer op noodgeneratoren draaien. Stroom is nodig voor de voorzieningen die beschermen tegen straling, aldus Oekraïne. De kerncentrale wekt zelf al jaren geen stroom op, maar er wordt nog wel radioactief afval bewaard.