Jetten: aanvullen gasvoorraden kan 6 tot 7 miljard euro kosten

Het aanvullen van de gasvoorraden in Nederland kan met de huidige gasprijzen zo'n 6 tot 7 miljard euro gaan kosten, zegt klimaatminister Rob Jetten in het programma Op1. Toch is het volgens de minister een "serieuze optie" die Nederland moet overwegen, om minder afhankelijk te worden van Russisch gas.

Maandag presenteerde het kabinet plannen om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Een onderdeel van die plannen is het aanleggen van grotere gasvoorraden, zodat Nederland ook in de winter nog genoeg heeft. Deze voorraden zijn al langer niet op peil. Jetten zegt dat Nederland geluk heeft gehad dat afgelopen winter niet heel koud is geweest.

Maar vanwege de huidige hoge gasprijzen is het voor gasbedrijven helemaal niet aantrekkelijk om de voorraden te vullen, omdat zij daardoor grotere financiële risico's lopen. Jetten denkt dat het niet genoeg is om bedrijven alleen te verleiden tot het opslaan van gas, maar dat dwingender maatregelen ook nodig zijn. De risico's neemt de overheid dan op zich. Hiervoor zijn waarschijnlijk dus miljarden nodig. Hij zal binnenkort de Tweede Kamer informeren over de definitieve aanpak, zo schreef hij maandag in een brief aan de Kamer.

Het is de inzet van het kabinet om 90 procent van de opslagen gevuld te hebben, aldus de minister maandag. Dat is in lijn met wat de Europese Commissie wil.