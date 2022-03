Israëlische overheidswebsites platgelegd door hackers

Een aantal overheidswebsites in Israël is maandag getroffen door een cyberaanval. Onder meer de websites van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Justitie en Welzijn gingen offline, evenals die van het kabinet van de minister-president, meldden Israëlische media. Inmiddels zou alles weer werken.

Het Israëlische ministerie van Communicatie sprak van een ‘brede cyberaanval’. Wie daarvoor verantwoordelijk is, werd niet gezegd. Een bron bij defensie zegt tegen de krant Haaretz dat dit de grootste cyberaanval ooit is die tegen Israël is uitgevoerd. Het vermoeden bestaat dat een staat of een grote organisatie achter de aanval zit.