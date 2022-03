OMT: mondkapje in ov heeft meerwaarde bij veel besmettingen

Het heeft zin om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer als het aantal coronabesmettingen hoog is, schrijft het Outbreak Management Team in een advies aan het kabinet. Volgens de experts kan het kwetsbaren beschermen en geeft het hen een kans om op een veilige manier met het ov te reizen.

Het OMT benadrukt dat de keuze voor het al dan niet afschaffen van het mondkapje in het ov aan het kabinet is. Dinsdag maakt minister Ernst Kuipers bekend wat er met de nu nog geldende coronaregels gebeurt.