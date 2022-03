Betoger tegen oorlog verstoort belangrijkste Russische journaal

Een betoger tegen de Russische oorlog in Oekraïne heeft de hoofdnieuwsuitzending van het Eerste Kanaal, de belangrijkste Russische staatszender, verstoord. Ze toonde een stuk papier met daarop de oproep aan kijkers de oorlog te stoppen en de ‘propaganda niet te geloven’. De tekst was in het Russisch en Engels, ondertekend met Russen tegen de oorlog.

De zender omschrijft de Russische invasie als een speciale operatie om Oekraïne te denazificeren, conform de verplichting van het regime in het Kremlin. De omroep onderzoekt het incident, meldt het Russische persbureau TASS.