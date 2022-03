Jeugdzorg gaat om middernacht voor 24 uur deels plat

Jeugdzorgmedewerkers leggen om middernacht het werk neer omdat ze vinden dat er te weinig geld is voor hun sector, dat de werkdruk te hoog is en dat de wachtlijsten te lang zijn. Geld dat gemeenten voor jeugdzorg krijgen, moet ook echt naar de jeugdzorg zelf gaan en niet naar iets anders, waarschuwen ze. Noodhulp bij acute problemen wordt het komende etmaal wel verleend.

Branchevereniging Jeugdzorg Nederland staat achter de actie van de vakbond FNV, maar niet bekend is hoeveel van de ruim 30.000 medewerkers uiteindelijk zullen deelnemen aan de staking. Om 13.00 uur is er ook een manifestatie op het Malieveld in Den Haag, georganiseerd door de bond. Op het Malieveld worden niet alleen jeugdzorgmedewerkers, maar ook ouders, jongeren, jeugdadvocaten, politici, docenten, studenten, (mogelijke) gemeenteraadsleden en zzp’ers verwacht door de FNV. Er wordt vooralsnog op 5000 deelnemers gerekend, afkomstig uit het hele land.

‘Waar jeugdzorgwerkers al jaren voor waarschuwen, is nu aan het gebeuren: het stelselmatig bezuinigen op jeugdzorg en het vasthouden aan een onwerkbaar stelsel heeft de zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren zo uitgehold dat mensen er niet langer verantwoordelijk voor willen en kunnen zijn. En dat er nu wederom zonder plan en zonder zicht op drastische hervormingen bezuinigd moet worden, dat is volstrekt onacceptabel’, zei FNV-bestuurder Jeugdzorg Maaike van der Aar eerder.

Doorpakken

Olaf Prinsen, directeur van Jeugdzorg Nederland, zei al ‘pal achter onze jeugdzorgprofessionals’ te staan. ‘Zij hebben het zwaar te verduren, zowel in de beeldvorming als in hun dagelijkse werk. Dat het stelsel vastloopt heeft directe gevolgen voor hun werk, zoals te veel administratief gedoe, een hoge werkdruk en steeds complexere problematiek. Er wordt al heel lang gepraat over oplossingen, maar Den Haag pakt niet door.’

Op het Malieveld worden ook staatssecretaris Maarten van Ooijen (volksgezondheid, welzijn) en de directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Leonard Geluk, verwacht. Van Ooijen krijgt een bundel over de problematiek overhandigd.