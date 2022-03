Eerste Duitse Tesla’s rollen naar verluidt komende week van band

De eerste auto’s in Tesla’s nieuwe Duitse fabriek lopen begin volgende week van de band. Dat meldt het Duitse persbureau dpa op basis van ingewijden. De start van de productie komt daarmee slechts twee weken nadat het Amerikaanse bedrijf toestemming kreeg van de lokale overheden.

De eerste auto’s komen volgende week dinsdag uit de fabriek in Grünheide. Die worden dan gelijk feestelijk overhandigd aan de nieuwe eigenaren. Ook Tesla-baas Elon Musk is daar mogelijk bij aanwezig.

De fabriek in Grünheide ten oosten van Berlijn is de eerste van Tesla in Europa. Goedkeuring voor de ingebruikname werd uitgesteld omdat Musk besloot een batterijenfabriek aan de plannen voor het complex toe te voegen. Uiteindelijk kwam begin maart alsnog het groene licht.