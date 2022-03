Oekraïne: 150.000 burgers geëvacueerd via speciale vluchtroutes

Ongeveer 150.000 mensen in Oekraïne hebben gebombardeerde gebieden kunnen verlaten via speciale vluchtroutes sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari, melden de autoriteiten. In totaal zijn inmiddels ruim een half miljoen burgers geëvacueerd en gered. Alleen al het afgelopen etmaal werden vijftig mensen onder het puin van verwoeste gebouwen vandaan gehaald.

Er zijn 26 zogenoemde humanitaire corridors opgezet, onder meer in de regio van de hoofdstad Kiev, en in regio’s als Soemi en Charkov. Ook in de regio’s Donetsk en Loehansk, twee pro-Russische separatistische gebieden in het oosten van Oekraïne, konden burgers via corridors vluchten.

In Marioepol, een strategische havenstad die wordt belegerd door Russische troepen, konden maandag burgers in ruim 160 eigen auto’s de stad verlaten. Eerdere evacuatiepogingen liepen daar op niets uit door beschietingen.