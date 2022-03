Historische primeur in Duitsland: vrouwen mogen katholieken dopen

Voor het eerst in de eeuwenlange historie van de Rooms-Katholieke Kerk mogen vrouwen in Duitsland parochianen dopen, maakte het bisdom in het West-Duitse Essen maandag bekend. Bisschop Franz-Josef Overbeck heeft zeventien vrouwelijke zogenoemde parochie- en pastoraal assistenten en één mannelijke parochieassistent toestemming gegeven dit heilige sacrament toe te dienen.