Prinses Máxima Centrum ontvangt 25 kankerpatiëntjes uit Oekraïne

In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht zijn maandag 25 Oekraïense kinderen met kanker aangekomen, samen met hun ouders of verzorgers.

Met een speciale vlucht van Corendon werden ze opgehaald in Polen. ‘Er is in korte tijd onderdak gevonden in gastgezinnen en enkele vakantiehuisjes’, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis.

De 25 krijgen nu eerst een onderzoek. De behandeling wordt daarna zo snel mogelijk hervat, want die is de afgelopen twee weken gestopt of vertraagd, zegt Rob Pieters, kinderoncoloog en lid van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum.

Behandelingen

‘We hebben de behandeling van deze kinderen zo georganiseerd dat de zorg voor de Nederlandse kinderen met kanker ongestoord doorgang kan vinden’, vertelt hij verder.

De kinderen zijn tussen de nul en achttien jaar en hebben verschillende vormen van kanker. De meeste kinderen vervolgen hun behandeling met chemotherapie, poliklinisch, in dagbehandeling of als opgenomen patiënt. Ook staan er operaties en een stamceltransplantatie op het programma.

Medewerkers van het Máxima Centrum, de Vereniging Kinderkanker Nederland en andere organisaties hadden de hulpactie samen geregeld. ‘We zijn trots op alle mensen en organisaties die ons hebben geholpen om deze bijzondere hulpactie te laten slagen. Samen hebben we deze Oekraïense kinderen met kanker en hun gezin een warm welkom kunnen bieden’, zegt Kathelijne Kraal, kinderoncoloog en hoofd van het International Office in het Prinses Máxima Centrum. Zij reisde mee in het team om de kinderen op te halen uit Polen.