WSJ: Foxconn praat met Saudi-Arabië over fabriek voor chips

Foxconn praat met Saudi-Arabië over een fabriek waar onder meer computerchips en schermen gemaakt kunnen worden, meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het Taiwanese bedrijf, dat onder meer iPhones assembleert voor Apple, maar ook spelcomputers voor Nintendo en Sony, zou daar 9 miljard dollar in willen investeren. Omgerekend is dat zo’n 8,2 miljard euro.