Brits hooggerechtshof: geen beroep tegen uitlevering Assange

Wikileaks-oprichter Julian Assange heeft geen toestemming gekregen van het Britse hooggerechtshof om in beroep te gaan tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. Daarmee is uitzetting naar de VS van de in Australië geboren Assange weer een stuk dichterbij.

Het uitleveringsbesluit moet nog worden bekrachtigd door minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken. Mocht dat gebeuren, dan kan Assange wederom naar de rechter stappen. Die moet dan toetsen of het besluit van de minister rechtmatig is.

Een lagere rechtbank had een jaar geleden beslist dat Assange niet kon worden uitgeleverd vanwege zijn mentale gezondheid en het risico dat hij in de VS zelfmoord pleegt, maar die uitspraak werd in december ongedaan gemaakt. In januari besloot een rechtbank dat hij alsnog mocht proberen in beroep te gaan bij het hooggerechtshof. Maar dat heeft nu besloten zijn verzoek af te wijzen.

Aanklachten

De Australiër probeert al jaren uit handen van justitie in VS te blijven. Dat land wil hem berechten omdat zijn klokkenluiderssite in 2010 geheime documenten publiceerde over onder meer de Amerikaanse missies in Irak en Afghanistan. Er zijn achttien aanklachten tegen Assange ingediend. Hij riskeert een maximale celstraf van 175 jaar.

Assange zit sinds 2019 vast in een Londense gevangenis, ondanks dat hij zijn celstraf heeft uitgezeten voor het schenden van zijn voorwaarden van vrijlating op borgtocht. Assange werd in Zweden verdacht van seksueel misbruik. Hij vluchtte naar de ambassade van Ecuador in Londen en verbleef daar zeven jaar om te voorkomen dat hij via Zweden zou worden uitgeleverd aan de VS.