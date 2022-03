FNV: De Jonge blind voor tekort vakkrachten in de bouw

Minister Hugo de Jonge van Wonen is ‘blind’ voor het tekort aan vakkrachten in de bouw, waarschuwt vakbond FNV. De minister presenteerde maandag plannen om elk jaar 100.000 woningen bij te kunnen bouwen om het woningtekort tegen te gaan, maar daarin lijkt volgens de bond geen aandacht voor tekort aan personeel in zowel de bouw- als de metaalsector.

De FNV wil dat het kabinet het tekort in kaart brengt en met de vakbonden bepaalt wat er moet gebeuren. Daarbij moet ervoor gezorgd worden dat mensen willen werken in de sector en verzekerd zijn van werk, aldus de bond. In de woonplannen van het kabinet wordt volgens de bond helemaal niet gesproken over bijvoorbeeld een eerlijke beloning volgens de cao.

Ook is nog niet duidelijk hoeveel manuren nodig zijn voor de woonplannen. ‘Zonder investeringen in de factor arbeid zijn de plannen van minister de Jonge gedoemd te mislukken’, aldus de bond.