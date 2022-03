CPNB: geen afwijkende verkoopsignalen bij Baudet-boek

Er zijn geen ‘afwijkende verkoopsignalen’ rond de release van het nieuwe boek van Thierry Baudet. Dat heeft boekenkoepel CPNB gemeld in een korte verklaring op sociale media, nadat daarover in de media reuring was ontstaan. Onder meer boekhandels vroegen zich af hoe het kon dat Baudet met zijn boek op de eerste plaats van de boekenlijst belandde, ook al zijn er nauwelijks fysieke winkels waar zijn boek te krijgen is.

‘We zien veel reuring in verband met de huidige nummer 1 in de Bestseller60’, laat CPNB weten. ‘We zien voor de huidige nummer 1 geen afwijkende signalen als het gaat om onder anderen verspreidingspatroon. Het betreft onder andere verkoop uit een pre-orderactie zoals we ze met regelmaat in de lijst zien.’

De boekenkoepel legt uit dat de lijst is gebaseerd op data van internationaal onderzoeksbureau GfK. ‘Bij GfK zijn 1500 streng geselecteerde en gecontroleerde Nederlandse verkooppunten van boeken aangesloten. Titels die exclusief bij één retailpunt of -groep worden verkocht zijn uitgesloten van de lijst’, aldus de organisatie.

Het boek Het Coronabedrog van Baudet was de afgelopen week het best verkochte boek in Nederland. Het is niet bekend hoeveel exemplaren er precies van het boek zijn verkocht. Deze gegevens deelt het CPNB nooit.

In het boek geeft Baudet zijn visie op de coronacrisis van de afgelopen twee jaar.