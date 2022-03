VN waarschuwen voor ‘orkaan van honger’

De Russische aanval op Oekraïne kan leiden tot een wereldwijde hongercrisis, waarschuwt VN-topman Antonio Guterres. Beide landen verbouwen 30 procent van alle tarwe in de wereld en 45 Afrikaanse en veel andere armste landen importeerden een groot deel daarvan, aldus Guterres. Hij kondigde een crisiseenheid aan voor voedsel, energie en financiën op het VN-hoofdkwartier in New York.