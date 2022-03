Prosus trekt AEX omlaag, rest Europese beurzen stevig omhoog

De Amsterdamse AEX-index is maandag net in de min geëindigd. Belangrijkste oorzaak was de koersval van techinvesteerder Prosus vanwege slecht nieuws over het Chinese Tencent, waar Prosus een flink belang in heeft. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en olie- en gasconcern Shell leverden flink in. Elders in Europa was de stemming positiever en gingen de beurzen omhoog.