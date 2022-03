S10 en Goldband vaakst genomineerd voor 3FM Awards

De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival in mei, S10, maakt kans in de categorieën Beste Artiest, Beste Song (Adem je in) en Beste Samenwerking (Onderweg met Bazart). In de categorie Beste Artiest moet S10 het verder opnemen tegen Snelle, Jett Rebel, Maan en Froukje.

Goldband is genomineerd voor Beste Groep, Beste Song (Noodgeval) en Beste Album (Betaalde romantiek). Anderen die met de Haagse band strijden om de award voor Beste Groep zijn De Staat, Chef’Special, Son Mieux en Kensington. Voor Beste Song zijn ook Rondé (Hard To Say Goodbye), Meau (Dat heb jij gedaan) en Snelle (In mijn bloed) kanshebbers.

De NPO 3FM Awards worden op donderdag 24 maart tijdens een liveshow in 013 Poppodium Tilburg uitgereikt. Dan zijn er ook optredens van onder anderen Kensington, Meau en Kriss Kross Amsterdam. Vanaf maandag kunnen luisteraars van NPO 3FM stemmen op hun favoriete artiest of track.