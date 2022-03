Groninger Bodem Beweging verheugd over minder extra gaswinning

De Groninger Bodem Beweging (GBB) reageert verheugd op de uitspraak van staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) dat de extra gaswinning in de provincie lager uitvalt dan eerder werd geschat. ‘Het is positief dat het minder hoog is uitgevallen dan eerder werd gezegd’, aldus Merel Jonkheid van de GBB, die opkomt voor de belangen van bewoners.