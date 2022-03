Dijkgraaf: vorig jaar ruim 1600 meer vroegtijdige schoolverlaters

Vorig studiejaar zijn meer jongeren tussen de 12 en de 23 jaar zonder havo-, vwo- of mbo-2-diploma van school gegaan dan in het jaar ervoor. In totaal verlieten 24.385 leerlingen het onderwijs zonder papiertje, schrijft minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Dat zijn er 1619, of ruim 7 procent, meer dan het jaar ervoor.