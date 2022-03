Olieprijzen dalen hard door onderhandelingen en Chinese lockdown

De olieprijzen dalen maandag stevig nu zowel Oekraïne als Rusland iets positiever spreken over de onderhandelingen tussen de twee landen. Beleggers hopen dat die gesprekken kunnen leiden tot een einde aan de oorlog in Oekraïne. Ook een nieuwe coronalockdown in China drukt op de olieprijs. Die zorgt op korte termijn voor minder vraag naar de brandstof vanuit China.