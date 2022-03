Oekraïne meldt ontploffing bij kerncentrale Zaporizja

Russische troepen hebben maandag volgens Oekraïense bronnen delen van een munitiedepot vlak bij de bezette kerncentrale van Zaporizja laten ontploffen. De explosie was in de buurt van de overblijfselen van een militaire trainingsfaciliteit, aldus het Oekraïense staatsenergiebedrijf Energoatom. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd en de Russen hebben nog niet gereageerd.

Volgens Energoatom was het personeel van de energiecentrale vanwege de explosie tijdelijk gestopt met werken. Het is nog niet bekend of de stralingsniveaus zijn veranderd door het incident. De ontploffing komt niet als een verrassing, het Oekraïense parlement had er kort daarvoor op Twitter al voor gewaarschuwd.

Energoatom meldde onlangs aan de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) dat de kerncentrale ‘onder controle staat van de commandant van de Russische strijdkrachten’. Het Russische nucleaire staatsbedrijf Rosatom ontkende echter tegen het IAEA dat het de operationele controle had overgenomen.