Vijlbrief: extra gaswinning valt mee, volledige sluiting onzeker

De extra gaswinning uit het Groningenveld in dit zogenoemde gasjaar (oktober 2021 - september 2022) valt mee ten opzichte van een eerdere schatting, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). Maar het kabinet kan geen volledige zekerheid geven over spoedige sluiting van deze gaskraan, aldus de bewindsman.

Zijn voorganger Stef Blok had vlak voor het aantreden van het nieuwe kabinet aangekondigd dat de gaswinning dit jaar waarschijnlijk veel hoger zou uitvallen. De opening van een stikstoffabriek, die buitenlands gas geschikt moet gaan maken voor Nederlandse kooktoestellen en cv-ketels, heeft vertraging opgelopen. Ook dreigde de vraag vanuit Duitsland hoger uit te vallen dan voorzien.

Vijlbrief verwacht nu dat er 4,6 miljard kubieke meter moet worden gewonnen in 2022. Dat is alsnog meer dan de 3,9 miljard kuub die eerst was voorspeld, maar lang niet zo hoog als de 7,6 miljard kuub die Blok vreesde.

Definitief besluit

Het gaat overigens om een voornemen van het kabinet om gaswinning tot deze hoogte toe te staan. Voordat er een definitief besluit komt, krijgt het kabinet ergens in de komende weken nog een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de veiligheid van de gaswinning.

Met dit winningsniveau ligt ‘de weg naar spoedige definitieve sluiting voluit open’, meldt Vijlbrief. Maar onder meer wegens de onzekere internationale omstandigheden is er geen zekerheid te geven over ‘spoedige sluiting in 2023 of 2024’, waarschuwt hij. Dit is wel ‘nadrukkelijk’ het doel van het kabinet.

Overigens denkt Vijlbrief dat het uiteindelijke gasbesluit nog lager uit zal vallen. Mensen gebruiken naar verwachting minder gas door de hoge prijzen, en het is al maanden relatief warm buiten.