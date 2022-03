Aantal nieuwe coronagevallen begint weer te dalen

De opleving van het aantal coronabesmettingen is mogelijk aan het luwen. Het aantal positieve tests daalt. Na de laatste versoepelingen van de coronaregels, die samenvielen met carnaval, was het aantal nieuwe gevallen snel gestegen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen zondagochtend en maandagochtend 45.908 bevestigde besmettingen. Precies een week geleden waren er ruim 64.000 positieve testuitslagen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 442.546 besmettingen aan het licht gekomen. Gemiddeld komt dat neer op 63.221 positieve tests per dag. Het gemiddelde daalt voor de derde dag op rij. Het ligt nog wel 8 procent hoger dan het gemiddelde precies een week geleden, maar dat is de kleinste toename op weekbasis in bijna twee weken tijd.

Hoofdstad

Amsterdam telde afgelopen dag het hoogste aantal positieve tests. In de hoofdstad werden 2029 besmettingen vastgesteld. Utrecht heeft 1137 nieuwe coronagevallen en Rotterdam 1128. Daarna volgen Den Haag (918) en Nijmegen (708). Op Ameland en Vlieland testte niemand positief.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat zes mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Het gaat om twee mensen uit Zutphen, en verder om inwoners van de gemeenten Breda, Zaanstad, Alphen aan den Rijn en Medemblik.

In de afgelopen week zijn 104 sterfgevallen door corona genoteerd, gemiddeld bijna vijftien per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 11 januari. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen week zijn gestorven. Hier kunnen ook mensen bij zijn die eerder al zijn overleden, want een sterfgeval wordt soms met wat vertraging geregistreerd.