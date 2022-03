Zelenski spreekt woensdag Amerikaans Congres toe

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zal woensdag het Amerikaanse Congres via een onlineverbinding toespreken. Dat gebeurt om 14.00 uur Nederlandse tijd, als het in de Verenigde Staten nog ochtend is.

De toespraak is aangekondigd door de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, en de Democratische Senaatsleider Chuck Schumer. De twee zeggen onder de indruk te zijn van de Oekraïense bevolking, die ‘uitzonderlijke moed, weerstand en vastberadenheid’ toont.