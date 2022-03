Onderzoek: meeste Nederlanders vinden zorgen over natuur terecht

Dat blijkt uit een enquête over het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud, die door de Wageningse universiteit is uitgevoerd. Het was de zesde keer in 25 jaar tijd dat de vragenlijsten zijn verspreid onder ruim zesduizend mensen. Volgens de onderzoekers neemt het belang dat mensen hechten aan natuurbehoud sinds 2006 steeds toe. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat vindt dat er genoeg natuur is in Nederland verder af. In 2013 was twee derde daar nog tevreden over, maar nu vindt nog maar 55 procent dat er voldoende natuur is.

Ongeveer de helft van de Nederlanders komt wekelijks tot maandelijks in natuurgebieden. De andere helft komt daar nooit. Er zijn wel steeds meer mensen die een handje willen meehelpen om natuur te beschermen. Het gaat dan om zaken als nestkastjes ophangen, afval opruimen en petities voor natuurbehoud ondertekenen. Voor grootschalig beheer en onderhoud van natuur, zowel in de stad als buiten, is de overheid verantwoordelijk, vinden de meeste Nederlanders.