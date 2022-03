Verenigde Naties bevestigen 636 burgerdoden in Oekraïne

Volgens de regering in Kiev zijn alleen al in de zwaar gebombardeerde havenstad Marioepol ruim 2500 burgers gestorven. De meldingen uit onder meer deze belegerde stad komen vertraagd binnen en er is meer tijd nodig om ze bevestigd te krijgen, aldus de VN. Het aantal gewonden is met 58 gevallen gestegen naar 1125.

