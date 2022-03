Eerste honderd Oekraïners opgevangen via burgerinitiatief

De organisatie Room for Ukraine heeft tot nog toe circa honderd Oekraïense oorlogsvluchtelingen ondergebracht bij particulieren die tijdelijke woonruimte hebben aangeboden. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen, vertelt Jennifer Halewijn namens het burgerinitiatief. Room for Ukraine krijgt nog dagelijks aanmeldingen binnen van Nederlanders die hun huis openstellen voor Oekraïners.

Inmiddels zijn ruim tienduizend plaatsen aangeboden aan de organisatie. Hoeveel daarvan echt bruikbaar zijn, zal nog moeten blijken. ‘Er vallen altijd mensen af. Soms bedenken mensen zich tijdens het telefoongesprek dat we met ze voeren. Dan denken ze: het is toch wel heel veel verantwoordelijkheid. Je moet het ook financieel kunnen dragen. En we benadrukken dat het niet voor even is’, legt Halewijn uit.

Room for Ukraine werkt samen met een ander burgerinitiatief, Ukraine Run, dat met bussen op en neer rijdt tussen Nederland en diverse Poolse steden, waaronder Krakau, om oorlogsvluchtelingen op te halen. ‘Zij hebben goedkeuring gekregen van de Oekraïense ambassade in Nederland. Die laten ze mensen daar zien, zodat ze weten bij wie ze instappen.’

Opvang

Op basis van de behoefte van de vluchtelingen bellen vrijwilligers van Room for Ukraine mensen op die zich hebben aangemeld. Vaak zijn voor een plaatsing wel meerdere telefoontjes nodig. ‘Zeker als er spoed bij is, als iemand dan niet opneemt, bellen we meteen de volgende.’

Niet alle gastgezinnen die zich aanbieden zijn even geschikt. Het moet zorgvuldig gebeuren, benadrukt Halewijn. ‘Voordat deze oorlog uitbrak was er immers al een gigantisch probleem met mensenhandel.’ De vrijwilliger van Room for Ukraine vertelt bijvoorbeeld over een alleenstaande man die in zijn aanmelding schreef dat hij alleen een vrouw tussen de 18 en 35 jaar wil opvangen. ‘Een raar verzoek. Zoiets gaan we dus niet doen, ook al kan iemand het goed bedoelen. De meeste mensen die geplaatst moeten worden zijn vrouwen met kinderen. Die plaatsen we niet bij alleenstaande mannen.’

In de telefoongesprekken met mensen die woonruimte hebben aangeboden, vragen de vrijwilligers uitgebreid naar de gezinssituatie. ‘We vragen ook om alvast een gezinsfoto door te sturen. Zo weten de vluchtelingen bij wie ze in huis komen.’ Die foto’s worden ook meteen gecontroleerd op internet. Via een persoonlijk account kunnen de Oekraïners die op deze manier worden opgevangen zich melden bij Room for Ukraine als ze ergens tegenaan lopen. ‘Ze kunnen altijd contact opnemen.’