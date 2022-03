Oekraïne roept op tot boycot bedrijven die in Rusland actief zijn

Internationale ondernemingen die in Rusland actief zijn moeten wereldwijd worden geboycot. Dit vindt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmitro Koeleba. De bewindsman drong er tevens op aan dat wereldwijd havens worden gesloten voor Russische schepen en/of Russische ladingen.

Rusland viel 24 februari Oekraïne binnen. De Oekraïense regering hoopt dat Rusland zich door toenemende economische malaise genoodzaakt zal zien de invasie in Oekraïne af te blazen. Talrijke westerse ondernemingen hebben in Rusland hun activiteiten gestaakt of trekken zich eruit terug.