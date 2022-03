Weer twee aanhoudingen na ontmanteling groot drugslab Nederweert

De politie heeft maandag twee mensen aangehouden in het onderzoek naar een groot crystal-methlab in Nederweert. Het zijn mannen van 29 en 31 jaar uit Weert. Vorige week dinsdag pakte de politie in hun woningen in Weert al drie mannen van 51, 35 en 28 jaar op. Alle vijf worden verdacht van betrokkenheid bij het drugslab.

De politie viel vorige week dinsdag op zes plaatsen binnen in Weert. Daarbij nam de politie twee vuurwapens, veel contant geld, dure horloges en sieraden in beslag, evenals spullen die wellicht verband houden met drugshandel.

Het drugslab werd op 30 juli 2021 aan de Hoogbosweg in Nederweert ontdekt. Volgens de politie ging het om een zeer groot lab waarin per dag meer dan 100 kilo van de zeer verslavende drug werd gemaakt. Dat staat gelijk aan een handelswaarde van 1 miljoen euro per dag. Bij verkoop hiervan zou de uiteindelijke straatwaarde daar een veelvoud van zijn, aldus de politie.

In het lab vonden agenten gaten in de betonnen vloer. Daardoor werden chemicaliën geloosd die vervolgens in grond, oppervlaktewater en riool terechtkwamen.