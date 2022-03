Bommenleggers Poolse super: we moesten alleen intimideren

Twee jonge Amsterdamse mannen die vorig jaar juni een zwaar explosief plaatsten bij een Poolse supermarkt in Beverwijk, hadden te horen gekregen dat het om een niet werkend projectiel ging dat puur ter intimidatie diende. Dat stelden beide verdachten maandagmorgen bij de behandeling van hun strafzaak bij de rechtbank in Haarlem. In werkelijkheid plaatsten zij een zware mijn, die volgens deskundigen binnen een afstand van 100 tot 150 meter een dodelijke werking kan hebben.

‘Als ze mij hadden gezegd dat hij zou werken, dan zou ik daar niet zijn geweest’, zei de 20-jarige Amir S. tegen de rechters. Hij zei zich ‘genaaid’ te voelen door zijn opdrachtgever, van wie hij de naam weigert te noemen. Medeverdachte Youssef K. (18) liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit. Alle twee was een beloning van 250 euro in het vooruitzicht gesteld.

De mannen plaatsten in de nacht van 28 juni vorig jaar een zogenoemde antipersoneelsmijn met 900 gram springstof en 650 kogels erin, twee jerrycans benzine en een accu tegen de gevel van de Poolse supermarkt. Omdat het er volgens hen moest uitzien alsof de bom niet had gewerkt, sloten ze de elektriciteitsdraden van de mijn niet aan op de accu. Hadden ze dat wel gedaan, dan zou de mijn zijn afgegaan, vertelde een explosievendeskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) maandag. Volgens hem ontstond later bij het onschadelijk maken van de mijn een vuurbal van meer dan 10 meter hoog.

Het incident bij de Poolse supermarkt in Beverwijk volgde maanden nadat een explosief bij de winkel was afgegaan en een tweede aanslag kort erna was mislukt. In verband daarmee en met andere aanslagen en pogingen daartoe op Poolse supers in Aalsmeer, Tilburg en Heeswijk-Dinther zit een groep andere verdachten vast. Hun rechtszaken dienen later.

S. werd afgelopen juni ter plekke opgepakt. K. ontkwam, maar werd later gevonden aan de hand van DNA-sporen. Beide verdachten zaten in hun proeftijd en hebben bekend. De strafeisen van de officier van justitie worden maandagmiddag verwacht.