De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen is maandagochtend voorzichtig op gang gekomen. In Den Haag had rond 10.00 uur 0,4 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht, in Rotterdam was dat 0,2 procent en in Utrecht 0,3 procent.

Amsterdam komt pas rond 13.00 uur met de eerste opkomstcijfers.

Deze maandag is de eerste van drie dagen dat er kan worden gestemd voor de gemeenteraden. In Rotterdam worden ook 39 wijkraden gekozen.