Nieuwe overlegronde tussen Rusland en Oekraïne gestart

Rusland en Oekraïne zijn gestart met nieuwe onderhandelingen over de Russische invasie in Oekraïne, meldt Kiev. De vertegenwoordigers spreken elkaar, in tegenstelling tot de voorgaande keren, via een videoverbinding.

Een van de Oekraïense onderhandelaars, Michailo Podoljak, heeft via Twitter laten weten dat de partijen duidelijk maken wat hun positie in het conflict is. Ook verklaart hij dat de communicatie moeizaam verloopt vanwege een verschil in politieke cultuur. Volgens Podoljak heeft Oekraïne een samenleving van dialoog en consensus, terwijl in Rusland sprake is van ‘ultieme onderdrukking’.

Beide landen zeggen dat bij de eerdere gesprekken vooruitgang is geboekt. Volgens Rusland is verdere voortgang afhankelijk van de Oekraïense bereidheid om compromissen te sluiten. Podoljak zei voor het begin van het overleg dat de positie van Oekraïne onveranderd is gebleven. Zondag vertelde hij binnen enkele dagen ‘concrete resultaten’ te verwachten.

De vertegenwoordiger van Kiev heeft ook gezegd dat het gesprek van maandag gaat over vrede, staakt-het-vuren, de onmiddellijke terugtrekking van Russische troepen en veiligheidsgaranties. Bij de drie eerdere overlegrondes in Belarus ging het met name over de humanitaire situatie. Die werd vorige week ook onder meer besproken door de buitenlandministers van beide landen in Turkije. Dat gesprek leverde geen resultaat op.

Er zijn vooralsnog geen plannen voor een overleg tussen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De Oekraïense leider Volodimir Zelenski wil graag een ontmoeting met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. Hij zegt dat zijn onderhandelaars ‘alles doen’ om dat te regelen.