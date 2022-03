Russische topfunctionaris erkent trage vordering militaire actie

Een Russische topfunctionaris, de commandant van de Nationale Garde Viktor Zolotov, heeft publiekelijk erkend dat de aanval in Oekraïne trager verloopt dan gedacht. Zolotov wordt gezien als vertrouweling van president Vladimir Poetin.

Poetin heeft meerdere keren beklemtoond dat alles op rolletjes verloopt en minister van Defensie Sergej Sjojgoe zei vrijdag ook nog dat alles volgens plan gaat.

Maar Zolotov zei zondag toen hij een orthodoxe kerkdienst bijwoonde dat ‘de voortgang langzamer is dan verwacht, omdat rechtsextremistische Oekraïense milities burgers als wapenschild misbruiken’. Zolotov zei dat hij inderdaad moest erkennen dat ‘niet alles zo snel gaat als we graag hadden gewild, maar we gaan stap voor stap op ons doel af en zullen overwinnen’.

Zolotov was ooit verantwoordelijk voor de veiligheid van Poetin en leidt nu een garde die onder persoonlijk bevel staat van de president. De garde omvat onder meer oproeppolitie maar ook militaire eenheden waarvan een aantal in Oekraïne actief zijn.