Meer dan 2,8 miljoen mensen gevlucht uit Oekraïne

Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne is opgelopen tot ruim 2,8 miljoen, blijkt uit cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Oekraïners zoeken massaal een veilig heenkomen in het buitenland sinds het Russische leger hun land op 24 februari binnenviel.

De meeste mensen gaan naar Polen. Het aantal vluchtelingen dat de Oekraïens-Poolse grens is overgestoken, nadert volgens de Poolse grenswacht de 1,8 miljoen. Het is niet duidelijk hoeveel van deze mensen in Polen blijven en hoeveel doorreizen naar andere landen.

In Duitsland zijn voor zover bekend bijna 147.000 vluchtelingen gearriveerd, maar het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger. Doordat binnen de Europese Unie geen grenscontroles zijn en Oekraïeners er vrij mogen reizen, is ook niet duidelijk hoeveel Oekraïense vluchtelingen momenteel in Nederland zijn.