Amsterdams partijkantoor Forum voor Democratie beklad

Het partijkantoor van Forum voor Democratie in Amsterdam is beklad. De politie bevestigt een bericht hierover van Het Parool. Op een foto is te zien dat op de voordeur en de stoep voor het pand aan de Herengracht ‘fascist’ is geschreven. Ook hangt er een spandoek met daarop de namen van partijleider Baudet en de Russische president Poetin met een rood hart ertussen.

Een woordvoerster van de politie zegt dat er maandagochtend rond 09.15 uur melding is gedaan van de bekladding. ‘We zijn ernaartoe gegaan.’ Meer informatie is op dit moment nog niet bekend.