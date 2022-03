Onderzoek: voedselverspilling supermarkten wat afgenomen

Uitgedrukt in kilo’s kwam 1,6 procent van al het voedsel niet bij consumenten terecht in 2020. Daarmee nam de verspilling met 3,6 procent af ten opzichte van 2018. Dit terwijl er in 2020 meer werd verkocht in supermarkten door de coronapandemie. Alle producten die niet bij consumenten terechtkomen dragen bij aan voedselverspilling. Dat eten wordt niet altijd vernietigd. Zo wordt twee derde van het brood dat niet is verkocht verwerkt tot veevoer.

Van al het brood, afbakbrood en banket werd met 7,8 procent veruit het meest verspild, iets meer dan in 2018. Ook op het totaal aantal verspilde kilo’s draagt deze categorie met ruim een derde het meest bij. De productcategorie aardappels, groenten en fruit droeg voor iets minder dan een derde bij aan het totaal. In die categorie werd 2,4 procent van het voedsel verspild.

Het onderzoek is gebaseerd op zelfrapportage van de supermarkten. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen ze zien op welke categorieën het best actie kan worden ondernomen. De branche heeft zichzelf tot doel gesteld om tegen 2030 de voedselverspilling met de helft terug te dringen ten opzichte van 2015.

Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en PLUS werkten mee aan het onderzoek. Samen hebben die ketens bijna 80 procent van de Nederlandse markt in handen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het CBL en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.