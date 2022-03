Kiev eist weer bestand en terugtrekking Russen

De Oekraïense regering eist in een vierde gespreksronde met Rusland maandag opnieuw een staakt-het-vuren en de onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen uit het land. Een van de Oekraïense onderhandelaars, Michailo Podoljak, zei dat voorgaand aan het overleg dat deze keer online wordt gehouden.

Het eerste overleg tussen de strijdende partijen was op 28 februari in het zuidoosten van Belarus en duurde vijf uur. Daarna zijn vervolgens nog twee overlegrondes geweest. De ministers van Buitenlandse Zaken van de twee landen spraken elkaar donderdag een uurtje in de Turkse badplaats Antalya. Volgens het Russische persbureau TASS zou er nu dagelijks online overleg kunnen zijn. Voor zover bekend zijn de standpunten van Oekraïne en Rusland nauwelijks gewijzigd.