Techinvesteerder Prosus onderuit in licht lagere AEX

Techinvesteerder Prosus is maandag flink lager gezet op de Amsterdamse beurs na de zware koersverliezen in de Chinese techsector. De beurshandel bleef verder vooral in het teken staan van de Russische oorlog in Oekraïne, die zorgt voor grote verstoringen in de wereldhandel. Naast de impact van de oorlog is het gevaar van economische schade door corona ook nog niet verdwenen. Zo legde China, dat een strikt coronabeleid hanteert, de belangrijke zakenstad en technologiecentrum Shenzhen een lockdown op.