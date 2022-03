Russisch medium: ten minste één McDonald’s in Moskou is nog open

Tenminste één McDonald’s-restaurant in Moskou is toch nog open, ondanks de aankondiging van de Amerikaanse fastfoodketen alle 850 vestigingen in Rusland voorlopig te sluiten vanwege de oorlog in Oekraïne. Een correspondent van het Russische persbureau Ria Novosti ging maandagochtend een kijkje nemen bij het restaurant in de buurt van het metrostation Dobryninskaja en zag nog bezoekers ontbijt en koffie bestellen.

In hoeverre McDonald’s in Rusland daadwerkelijk nog in bedrijf is, is niet duidelijk. De keten zelf heeft nog niet gereageerd op het bericht.

Vrijdag meldde het internationale persbureau Reuters al dat veel Russische winkels van het Amerikaanse sportmerk Nike nog gewoon open waren. Dit ondanks dat Nike al meer dan een week eerder had aangekondigd dat alle filialen in Rusland tijdelijk dicht zouden gaan. Reuters deed ook navraag bij Nike zelf. Toen werd er gezegd dat een deel van de zaken in Rusland gerund wordt door onafhankelijke partners, als mogelijke verklaring voor de berichten dat Russen nog gewoon konden shoppen bij Nike-vestigingen in het land.