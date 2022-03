Kiev meldt dat meer dan 2500 inwoners van Marioepol zijn gedood

Rusland stelt dat het geen burgerdoelen bestookt en dat extremistische Oekraïense milities de burgerbevolking als menselijk schild gebruiken. Dit zou de reden zijn dat evacuaties van burgers uit Marioepol mislukken.

De havenstad van naar schatting 430.000 inwoners ligt aan de Zee van Azov tussen Rusland en het schiereiland de Krim in. Een topfunctionaris van de sinds 2014 bij Rusland ingelijfde Krim, Gregori Moeradov, zei tegen persbureau RIA Novosti dat de hoofdweg van de Krim naar Marioepol helemaal in Russische handen is. De inname van het kustgebied lijkt een belangrijk doel van de Russische inval in Oekraïne.